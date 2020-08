Amerikaanse ambassadeur op de pedalen

Pete Hoekstra, ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland, fietst door Nederland. In zeven dagen langs alle twaalf provincies. „Automobilisten zijn niet altijd even vriendelijk.”

Er is iets met zijn fiets. Na aankomst bij Hotel Apeldoorn, dinsdag aan het begin van de middag, laat Hoekstra (66) er even naar kijken. Intussen roemt hij het land waar hij sinds januari 2018 als ambassadeur is gestationeerd. „Prachtige routes, mooi weer. En lekker vlak. In Limburg doen we alleen het noorden van de provincie aan.”

Hoekstra is naar eigen zeggen een fanatiek fietser. Hij deed verschillende keren mee aan de Fietselfstedentocht. Die zou dit jaar op 1 juni plaatshebben, maar werd vanwege corona afgelast. Daarom een eigen toer.

Samen met ambassadeur Kenneth Ward, permanent vertegenwoordiger van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag, en enkele begeleiders rijdt Hoekstra deze week door Nederland, in totaal 650 kilometer.

Dinsdag ging het van Assen naar Apeldoorn. Een dag eerder was het gezelschap in Groningen, waar Hoekstra werd geboren. De fietstocht eindigt vrijdag in Zeeland.

Het idee werd geboren doordat beide ambassadeurs vanwege corona niet terug kunnen naar de Verenigde Staten. Hoekstra: „Dan zouden we eerst in de VS twee weken in quarantaine moeten en bij thuiskomst nog eens. Dat schiet niet op. Dus we dachten: We verzinnen iets leuks, dat tegelijk nuttig is in ons dagelijks werk.”

Politiek

Tijdens hun rondje Nederland bezoeken Hoekstra en Ward commissarissen van de koning, burgemeesters, politici en ondernemers. Ze willen ook musea, kastelen en „minder bekende plaatsen” aandoen. Hoekstra wil Ward Nederland laten zien. De ambassadeur van de OPCW kwam de afgelopen 4,5 jaar volgens hem amper buiten Den Haag.

Over politiek gaat het onderweg niet of nauwelijks. Terwijl de baas van beide heren, president Donald Trump, thuis een coronacrisis te lijf gaat en tegelijkertijd een verkiezingscampagne moet runnen. „Dat kan hij”, zegt Hoekstra. „En bedenk dat er in de Verenigde Staten vijftig manieren zijn om de crisis te bedwingen.”

De Amerikaanse ambassadeur wil nog wel even kwijt dat Nederlandse zakenlieden ondanks de coronacrisis welkom zijn in de Verenigde Staten, terwijl dat andersom niet het geval is. „We zijn de grootste buitenlandse investeerder in Nederland. We moeten de economie weer op gang brengen. Wij hebben Europa nodig, Europa heeft ons nodig. Open die grenzen.”

Zuinig

Op sociale media is de tour van beide ambassadeurs te volgen met de hashtag #fietsdiplomatie. Steevast tekent Hoekstra met #echtevrienden. Hij legt uit: „Tijdens deze crisis worden de sterke banden tussen Nederland en de VS zichtbaar. Neem Johnson en Johnson, een Amerikaans concern met een grote vestiging in Nederland. Onze overheid pompt miljoenen in de ontwikkeling van een vaccin. Dat is ontwikkeld bij Janssen in Leiden. Nederland heeft Philips, dat beademingsapparatuur maakt voor de VS. In tijden van crisis leun je op mensen die je kunt vertrouwen. Dat zijn dus echte vrienden. Daar moet je zuinig op zijn.”

Wat zijn eigen toekomst betreft, zijn er voor Hoekstra straks drie mogelijkheden. Ambassadeur blijven, een andere baan bij de overheid vinden of terug naar de zakenwereld.

Gegeven dat president Trump op 3 november wordt herkozen, anders moet Hoekstra begin volgend jaar zijn biezen pakken. Wat hij zelf wil? Het antwoord is even duidelijk als diplomatiek: „Ik hou van wonen en werken in Nederland.”