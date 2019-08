Amerikaanse ambassadeur in Rusland stopt

De Amerikaan Jon Huntsman legt zijn werk als ambassadeur in Rusland neer, meldt CNN. Hij heeft zijn ontslagbrief ingediend bij president Trump omdat hij terug wil naar Utah, waar hij vandaan komt. Er wordt gespeculeerd dat Huntsman een gooi wil doen naar het gouverneurschap van de staat. Die functie vervulde hij al tussen 2003 en 2005.

Eerder was hij ambassadeur voor de Verenigde Staten (VS) in China. Trump en zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin zouden telefonisch al gesproken hebben over de aanstelling van een nieuwe ambassadeur. Concrete namen zijn toen niet genoemd.

Huntsman is sinds 2017 ambassadeur in Moskou. Op 3 oktober stopt hij officieel.