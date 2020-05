Amerikaanse ambassadeur Duitsland stapt op

Richard Grenell, de ambassadeur van de Verenigde Staten in Duitsland, verlaat na amper twee jaar zijn post in Berlijn. Volgens het Duitse persbureau DPA wordt Grenell opgevolgd door Robin Quinville. De ambassade weigerde inhoudelijk te reageren, maar Grenell bevestigde zijn voornemen om af te treden zondag uiteindelijk op Twitter.

De Republikeinse Grenell, die eerder opzien baarde door zich tegen diplomatieke conventies in als ambassadeur uitgesproken politiek uit te laten, zal ook worden afgelost als waarnemend inlichtingenchef. De Senaat keurde donderdag de benoeming van John Ratcliffe als nieuwe baas van de zeventien geheime diensten goed. Ratcliffe is net als Grenell een uitgesproken bondgenoot van president Donald Trump.

DPA meldt dat Grenell in een van de komende weken vertrekt. Volgens het Duitse persbureau komt diens aftreden niet geheel onaangekondigd. Grenell zou Trump begin dat jaar al hebben meegedeeld te willen stoppen als ambassadeur. Ook toen werden berichten daarover zowel door het Witte Huis als door de ambassade niet bevestigd.

Behalve met steunbetuigingen aan rechts-populistische partijen, baarde Grenell ook opzien door uren na zijn benoeming het Duitse zakenleven de les te lezen over handel met Iran. De door Trump gekozen en benoemde ambassadeur werd vorig jaar in een profiel in het Duitse nieuws- en opinieblad Der Spiegel afgeschilderd als een ijdele, narcistische, verbaal agressieve man die zelf slecht tegen kritiek kan. Omdat hij wordt geassocieerd met de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD), zou hij nauwelijks politieke vrienden hebben in Berlijn.