Amerikaanse ambassade in Turkije weer open

De Amerikaanse ambassade in de Turkse hoofdstad Ankara gaat woensdag weer open nadat die maandag was dichtgegaan vanwege een „veiligheidsdreiging”. De ambassade heeft dat dinsdag verklaard.

De Turkse politie arresteerde maandag vier Iraniërs die ervan worden verdacht een aanslag voor te bereiden op de ambassade. Of dat de veiligheidsdreiging was waar op werd gereageerd is niet duidelijk.

In 2013 was de Amerikaanse ambassade in Ankara het doelwit van een zelfmoordaanslag van een extreemlinkse groepering waardoor een dode viel.

Tussen de Verenigde Staten en Turkije heersen spanningen omdat de VS Koerdische YPG-milities steunt in de strijd tegen Islamitische Staat in het noordwesten van Syrië. Ankara beschouwt de YPG als een tak van de terroristische Koerdische PKK.