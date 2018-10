Amerikaanse aartsbisschop weg om misbruik

De aartsbisschop van Washington D.C., Donald Wuerl, treedt af vanwege seksueel misbruik door katholieke geestelijken in zijn vroegere bisdom Pittsburgh. Paus Franciscus heeft zijn ontslag goedgekeurd, maar benadrukte dat het Wuerls eigen wens is. Hij heeft de Amerikaanse aartsbisschop, die tevens kardinaal is en blijft, gevraagd aan te blijven totdat een opvolger is gevonden.

Wuerl (77) is een van de hoogste katholieke geestelijken tot nog toe die vanwege seksueel misbruik zijn functie neerlegt. Hij kwam onder vuur te liggen toen afgelopen zomer een rapport verscheen met bewijzen voor grootschalig misbruik binnen de kerk in Pennsylvania, de staat waar ook Pittsburgh in ligt. Zeker duizend mensen, voornamelijk kinderen, zijn volgens het rapport in de loop van decennia slachtoffer geworden van het wangedrag door zo'n driehonderd priesters en andere geestelijken. Wuerl was er bisschop van 1988 tot 2006.

De vertrekkende aartsbisschop is er ook van beschuldigd dat hij zou hebben geweten van seksueel misbruik door zijn voorganger, ex-kardinaal Theodore McCarrick. Wuerl ontkent dat.