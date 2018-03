Amerikaans wrak Tweede Wereldoorlog gevonden

In de Koraalzee is het wrak gevonden van het Amerikaanse vliegdekschip USS Lexington. De Lexington verging op 8 mei 1942 tijdens de Slag in de Koraalzee, nadat zij door meerdere Japanse torpedo’s en vliegtuigbommen was getroffen.

Het wrak ligt zo’n 800 kilometer uit de Australische oostkust, op een diepte van 3 kilometer, meldt de BBC. Het is gevonden door een expeditie die werd geleid door Microsoft-oprichter Paul Allen. Vorig jaar vond een andere expeditie van Allen al het wrak van de kruiser USS Indianapolis, die in juli 1945 verging en onderdelen vervoerde voor de atoombom .

De expeditie heeft foto’s en videobeelden van de Lexington vrijgegeven, waarop de naam van het schip te zien is en een aantal van de 35 vliegtuigen die aan boord waren toen het schip zonk. De Lexington, bijgenaamd ‘Lady Lex’, had meer dan tweeduizend opvarenden, van wie er 216 omkwamen. Het wrak geldt als een oorlogsgraf en zal niet worden geborgen.

De Slag in de Koraalzee duurde van 4 tot 8 mei en wordt gezien als een keerpunt in de Japanse opmars in de Stille Oceaan. Het was de eerste zeeslag in de geschiedenis die uitsluitend door vliegdekschepen werd gevoerd. Aan de slag namen drie Japanse en twee Amerikaanse schepen deel.