Amerikaans vaccin tegen coronavirus zorgt voor antistoffen

Een Amerikaans experimenteel vaccin tegen het coronavirus heeft goed aangeslagen bij de 45 proefpersonen en heeft bij allen voor antistoffen gezorgd. Daarnaast hebben de proefpersonen geen last gehad van noemenswaardige neveneffecten. Dat stellen Amerikaanse wetenschappers over het vaccin van het farmaceutische bedrijf Moderna.

Anthony Fauci, de directeur van het nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten, wiens wetenschappers het mogelijke vaccin voor Moderna hebben ontwikkeld, noemt de resultaten goed nieuws. Volgens de medisch topadviseur van president Trump heeft het vaccin een „redelijk hoog” niveau bereikt van voor het virus dodelijke antistoffen.

Het vaccin is in fase 1 getest bij 45 vrijwilligers in de leeftijden 18 tot 55 jaar en wordt momenteel fase 2 ook getest bij 120 vrijwilligers met daarbij ook volwassenen ouder dan 55 jaar, die meer risico lopen bij een besmetting met het coronavirus. Op 27 juli wil het bedrijf fase 3 starten, waarbij het vaccin getest wordt op 30.000 mensen om te zien welke neveneffecten er optreden.