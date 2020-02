Amerikaans schip neemt Iraanse wapens in beslag

Een Amerikaans marineschip heeft 153 Iraanse raketten in beslag genomen op de Arabische Zee. Dat heeft het Pentagon donderdag bekendgemaakt. De raketten werden vervoerd door een dhow, een traditioneel Arabisch zeilschip.

Het gaat volgens het Pentagon om 150 antitankraketten en drie luchtafweerraketten. Ook is er nog ander wapentuig in beslag genomen, zoals hittezoekende wapens. De wapens werden zondag in beslag genomen.

Volgens de Amerikanen waren de wapens bedoeld voor de Houthi-rebellen in Jemen. Iran mag geen wapens verkopen aan andere landen, behalve als dat wordt goedgekeurd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De VN heeft ook een resolutie waardoor het niet is toegestaan om wapens te leveren aan de Houthi’s.