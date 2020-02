Amerikaans museum koopt alleen nog werk van vrouwen

Het Baltimore Museum of Art (BMA) in de Verenigde Staten koopt dit jaar alleen werken van vrouwelijke kunstenaars, om zo vrouwen te stimuleren een carrière in de kunst na te jagen.

De curatoren zullen dit jaar 2,5 miljoen dollar (circa 2,3 miljoen euro) uitgeven aan kunstwerken gemaakt door vrouwen. Ze accepteren nog wel kunstwerken gemaakt door mannen als die worden geschonken.

Het BMA, bekend vanwege de grootste Matisse-collectie ter wereld, neemt dit besluit onder andere omdat het dit jaar honderd jaar geleden is dat Amerikaanse vrouwen kiesrecht kregen.

Ook is het voor de curatoren een moment van zelfreflectie. Van de 95.000 kunstwerken die het museum in bezit heeft, is slechts 4 procent door vrouwen gemaakt. Daarin is het BMA geen uitzondering. Uit een studie onder achttien grote Amerikaanse musea blijkt dat 87 procent van de werken door mannen is gemaakt.

De gedurfde keuze van het museum leidde zowel tot lof als scepsis bij het publiek. Zo denkt een curator uit Baltimore dat één jaar niet genoeg is om de disbalans in de kunstwereld te veranderen. „Ik denk dat dit een goede eerste stap is, maar het is een kleine stap.”