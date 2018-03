Amerikaans legertoestel neergestort in Irak

Een Amerikaans legertoestel dat zeven personen vervoerde is neergestort in het westen van Irak. Dat heeft het Amerikaanse centrale opperbevel in Irak in een verklaring laten weten. Het leger houdt er rekening mee dat er dodelijke slachtoffers zijn onder de zeven personen die het toestel vervoerde.

„Reddingsteams zijn op het moment actief op de plaats van het neergestort toestel”, staat in de verklaring. Het toestel is waarschijnlijk een HH-60 helikopter. Die is neergestort in de buurt van al-Qaim, een stad in de provincie Anbar dicht bij de Syrische grens.