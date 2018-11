Amerikaans lab met succes geland op Mars

Een Amerikaans laboratorium is maandag succesvol geland op Mars. Het verlossende levensteken van InSight kwam ongeveer acht minuten na de landing aan op aarde. Dat leidde tot luid gejuich bij de vluchtleiding in de stad Pasadena. Kort erna stuurde InSight een eerste foto vanaf de planeet.

De InSight moet als eerste verkenner ooit in de grond van Mars gaan boren, tot zo’n vijf meter diepte. Zo kunnen wetenschappers leren hoe de planeet er van binnen uitziet. Mars is het kleine broertje van onze aarde.

De InSight was op 5 mei gelanceerd vanuit Californië. Om Mars te bereiken, legde hij een afstand van 484 miljoen kilometer af. Op maandag kwam het apparaat met een snelheid van bijna 20.000 kilometer per uur de dampkring van Mars binnen. Zeven minuten later was hij genoeg afgeremd om met een slakkengangetje van 8 kilometer per uur op het oppervlak te ploffen. Bij de landing was het hitteschild blootgesteld aan temperaturen van 1650 graden Celsius.

De plek waar de InSight is geland, heet Elysium Planitia. Dat is een kale vlakte, net boven de evenaar van Mars. Niets valt op in het landschap, en precies daarom is de keuze op die landingsplek gevallen. Landen en boren gaat gemakkelijker op een vlakte die waterpas staat. Doordat er geen schaduwen zijn, kunnen de zonnepanelen van de lander genoeg energie opwekken.

Een ander instrument van de InSight moet kijken of Mars aardbevingen heeft. Vermoedelijk wel, maar die zijn waarschijnlijk anders dan die op aarde. De aarde bestaat uit platen die langs, tegen, over en onder elkaar schuiven en schokken. Mars heeft die niet. De wetenschappers achter de missie denken dat ze in de komende jaren tientallen tot honderden Marsbevingen meten. De zwaarsten kunnen een kracht van 6,0 hebben. Die trillingen kunnen iets vertellen over het binnenste van Mars, alsof het een zwangerschapsecho is.

De missie duurt ruim twee jaar. Bijna twintig apparaten hebben eerder geprobeerd op Mars te landen. Met InSight erbij zijn acht landingen gelukt. Vier daarvan waren karretjes, die rondreden. In 2020 willen Europa en Rusland samen een Marskarretje lanceren.