Amerikaans dorp geëvacueerd na ontsporen trein

De gehele bevolking van een dorpje in de Amerikaanse staat Georgia is geëvacueerd na de ontsporing van een goederentrein. In sommige van de ruim honderd wagons zou propaangas zitten. Dat melden Amerikaanse media.

De trein ontspoorde toen deze over een brug over een snelweg reed. Zeker dertig wagons kwamen op de weg terecht.

Ongeveer vijfhonderd inwoners van Byromville moesten hun huizen verlaten na het ongeval, dat rond 7 uur ’s morgens plaatselijke tijd plaatsvond.

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.