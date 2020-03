Het Amerikaanse congreslid Mario Diaz-Balart heeft woensdag bekendgemaakt dat hij besmet is met het nieuwe coronavirus. De Republikein is het eerste lid van het congres dat geïnfecteerd is met de longziekte.

In een verklaring liet hij weten sinds zaterdag in quarantaine te zitten in zijn appartement in Washington nadat hij koorts en hoofdpijn kreeg. Uit een test blijkt nu dat Diaz-Balart besmet is met het virus. „Ik wil iedereen laten weten dat ik me een stuk beter voel”, aldus de politicus.