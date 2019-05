Amerikaan ter dood gebracht om dubbele moord

De Amerikaanse staat Georgia heeft een 52-jarige man geëxecuteerd voor een dubbele moord. Scotty Morrow kreeg een dodelijke injectie in de gevangenis in de plaats Jackson, melden de autoriteiten. Hij is de vijfde gevangene die dit jaar ter dood is gebracht in de Verenigde Staten.

Morrow drong eind 1994 de woning van zijn ex-vriendin binnen. Daar waren toen ook twee vriendinnen en kinderen aanwezig. Morrow schoot de drie vrouwen neer na een woordenwisseling. Twee slachtoffers overleden aan hun verwondingen, onder wie zijn voormalige partner.

De schutter kreeg in 1999 te horen dat hij ter dood zou worden gebracht voor de schietpartij. Een rechter veegde die uitspraak twaalf jaar later weer van tafel, omdat de advocaten van Morrow steken lieten vallen tijdens de oorspronkelijke rechtszaak.

Het hooggerechtshof van Georgia oordeelde uiteindelijk dat de executie toch kon doorgaan. Aanhangers van Morrow vroegen recentelijk nog tevergeefs om clementie. Ze noemden hem een modelgevangene die spijt heeft van zijn daden.