Amerikaan rijdt in op distributiecentrum en schiet 2 mensen dood

In het Amerikaanse stadje Red Bluff in Californië is een man ingereden op een distributiecentrum van supermarktgigant Walmart, waardoor brand ontstond. Daarna heeft hij twee mensen doodgeschoten en vier verwond. Hun toestand is redelijk, aldus Amerikaanse media.

De schutter zou een ex-werknemer zijn die onlangs is ontslagen. De politie heeft de man neergeschoten. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en geopereerd.

Dit incident zou losstaan van een schietpartij van een paar uur eerder, een kilometer of 60 verderop in de plaats Shingletown. Daar zijn drie doden gevallen bij een schietincident in een woonhuis.