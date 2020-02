Amerikaan op cruiseschip Westerdam besmet met coronavirus

Een 83-jarige Amerikaanse passagier van het cruiseschip Westerdam blijkt te zijn besmet met het nieuwe coronavirus. Maleisië meldt dat de vrouw positief is getest nadat ze vrijdag van Cambodja naar Maleisië was gevlogen, samen met 144 andere passagiers van het schip. Haar man heeft het virus niet opgelopen.

Aan boord van de Westerdam waren 1455 passagiers en 802 bemanningsleden, onder wie zo’n negentig Nederlanders. Het schip zocht dagenlang een haven om aan te meren, maar was in vijf landen niet welkom vanwege angst voor het nieuwe coronavirus. Donderdag meerde het uiteindelijk aan in Sihanoukville in Cambodja. Tot nu toe leek geen van de passagiers besmet.