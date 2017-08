Amerikaan Mark Smith: Frustrerend dat ik mijn grootouders niet kon helpen

Zeer gefrustreerd voelde Texaan Mark Smith (34) zich toen hij afgelopen weekend zijn grootouders niet kon helpen. De orkaan Harvey raakte de tachtigers hard. Ze waren door het water omsloten.

Toen Mark Smith te horen kreeg dat het overvloedige water in de woning van opa en oma binnenstroomde, sprong hij in zijn auto. Hem wachtte een rit naar het Texaanse stadje Santa Fe, waar zijn grootouders wonen.

Grootouders

Vanaf Smiths eigen woonplaats Alvin een tocht van zo’n 20 kilometer. Maar het lukte de Amerikaan niet om die afstand te overbruggen. Te veel water op de weg. „Ik wilde niet in diep water belanden”, aldus Smith maandagmiddag (Nederlandse tijd) via de telefoon. „Ik moest op mijn hoede zijn.”

Boot

Tot zijn opluchting redden omwonenden zijn grootouders uit hun benarde situatie. Op een video die Smith via WhatsApp verstuurt is de hulpactie te zien. Mannen waden door het kniehoge water. Terreinwagens en een boot met buitenboordmotor op de rampplek. Een oude vrouw met wandelstok op een vaartuig.

Ook Smiths ouders kregen direct te maken met de gevolgen van de verwoestende orkaan Harvey. „Zij hebben urenlang zonder elektriciteit gezeten, maar met hen gaat het goed.”

Smith, die met zijn vrouw Mercy en hun vijf kinderen ten zuiden van de Amerikaanse miljoenenstad Houston woont, staat versteld van de onwaarschijnlijk grote hoeveelheid regen die de laatste dagen viel door toedoen van orkaan Harvey. „Ik heb nog nooit zo veel regen gezien. Ik was bang dat het water ons huis zou bereiken.”

Chaotische zondag

Voor de familie Smith zat kerkgang er zondag niet in. De Free Presbyterian Church of Scotland (gelieerd aan de Mbuma Zending), waar ze bij zijn aangesloten, schrapte de diensten als gevolg van al het natuurgeweld. „Het was een vreemde, chaotische zondag”, beaamt Smith. „Mijn vrouw en ik hebben een preek gelezen.”

Het zijn spannende tijden in huize Smith in Alvin. „We kregen zaterdag op onze telefoons diverse tornado-waarschuwingen. Een dochter was behoorlijk geraakt door die alarmeringen.”

Drukke tijden

Samen met zijn broer Carl Smith (37) runt hij een dakdekkerbedrijf. „Zaterdag hebben we al twintig noodreparaties uitgevoerd in een gebied waar zich een tornado had voorgedaan.”

Voor het bedrijf breken drukke tijden aan. Maandag laat Smith de zes trucks van het dakdekkersbedrijf liever nog niet de weg opgaan, in verband met ondergelopen wegen. Maar de komende weken komt hij om het in werk. „Ik denk dat we de komende maanden drie keer zo veel werk hebben als gevolg van de orkaan.”

Mogelijk gaan de dakdekkers aan de slag in het zwaar getroffen Corpus Christi, een kuststad in het zuiden van Texas, gelegen aan de Golf van Mexico. „Ik wil zo gauw mogelijk een werkplanning maken”, zegt Smith.