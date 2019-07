Amerikaan gespiest bij selfie in Pamplona

Ruim vijfhonderd mensen zijn dit jaar gewond geraakt bij de stierenrennen in Pamplona, die zondag voor de laatste keer dit jaar werden gehouden.

Vorige week zaterdag werd meteen op de eerste dag een 46-jarige Amerikaan in de nek geraakt door de hoorns van een grote stier, die door de straten van Pamplona werd gejaagd op weg naar een wisse dood in de arena. De Amerikaan mocht van zijn vrouw niet deelnemen aan de stierenrennen en stond aan de kant een selfie te nemen toen de stier hem op de horens nam. Hij is inmiddels uit het ziekenhuis.

De beroemde jaarlijkse feesten van San Fermín in Pamplona duren negen dagen en bestaan uit honderden verschillende uitvoeringen, dansfeesten en optochten. Er komen naar schatting een half miljoen bezoekers naar de hoofdstad van Navarra. De bekendste evenementen zijn de ‘encierros’, waarbij in korte tijd stieren door de smalle straten gejaagd worden en waar, voor de dieren uit, mensen tijdig proberen weg te komen. Dit is al sinds eind zestiende eeuw een ‘feestelijk vragen om ongelukken’.