Amerika wil slachtoffers Bahama’s opvangen

De Verenigde Staten zijn van plan hun immigratieprocessen te versnellen om slachtoffers van orkaan Dorian op de Bahama’s op te kunnen vangen. De Amerikaanse douane zet daarnaast meer middelen in om de slachtoffers in het buurland bij te staan, maakte Mark Morgan, interim-directeur van de Customs and Border Protection (CBP), maandag bekend.

„Ik heb de inzet van een enorme hoeveelheid middelen in Zuid-Florida goedgekeurd om ervoor te zorgen dat we mensen kunnen ontvangen die vanuit de Bahama’s komen”, zei Morgan. Volgens hem betekent dat niet dat getroffen inwoners van de Bahama’s ongehinderd Florida in mogen. „We moeten nog altijd een balans vinden tussen de humanitaire behoefte en de hulp van degenen die dat nodig hebben tegenover de veiligheid van dit land”, aldus de douane-directeur.