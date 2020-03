Ambulances met coronapatiënten aangevallen in Spanje

Ambulances met coronapatiënten zijn in Spanje bekogeld met stenen. Tientallen mensen probeerden te verhinderen dat 28 ouderen met het virus in hun gemeente zouden worden opgevangen, meldde de politie woensdag. Agenten hebben twee arrestaties verricht.

Het protest vond dinsdag plaats in La Línea de la Concepción, een stad bij Gibraltar. De betogers probeerden het konvooi tegen te houden met de zieke ouderen. Ze schreeuwden beledigingen en probeerden volgens de politie de weg te blokkeren met een auto. Ook zou vanaf daken met spullen zijn gegooid.

De ouderen moeten worden verplaatst omdat hun verpleeghuis bij Alcalá del Valle „wordt ontsmet”, aldus een bron binnen de politie. Ze gaan nu in quarantaine in La Linea. Daar zouden de overwegend jonge betogers duidelijk hebben gemaakt dat ze zich ook zullen verzetten tegen de komst van andere patiënten met het virus.

De bron bij de politie zegt dat de strenge maatregelen om het virus te bestrijden hebben geleid tot een gespannen sfeer in de stad. „Degenen die betrokken zijn bij illegale activiteiten zoals de smokkel van tabak of hasj kunnen niets meer doen, omdat ze hun huizen niet zomaar meer mogen verlaten. En als ze dat toch doen, hebben we ze direct te pakken. Omdat er verder niemand op straat is zijn patrouilles veel sneller.”