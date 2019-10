Ambulance-incident Oslo geen terreurdaad

Het incident dinsdag in Oslo, waar een gewapende man in een gestolen ambulance verscheidene mensen aanreed, was geen terreurdaad. Dat hebben lokale autoriteiten woensdag bekendgemaakt.

„Het ziet er uit als een gewone criminele zaak die ons niet aangaat”, meldde de woordvoerder van de veiligheidseenheid die doorgaans terreurzaken doet. „Op dit moment behandelen we dit niet als een zaak van terreur”.

Door het incident raakten vijf mensen lichtgewond, onder wie twee baby’s. De man werd aangehouden nadat de politie schoten op het voertuig had afgevuurd, zei de politie in de Noorse hoofdstad. De 32-jarige dader man heeft een strafblad en volgens sommige Noorse media ook banden met extreemrechtse groeperingen.

Volgens zijn advocaat probeerde hij in de gestolen ziekenwagen aan de politie te ontkomen en wilde hij niet met opzet omstanders verwonden.