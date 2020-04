Ambtenaren Hongkong weer naar werk na verlichten maatregelen

In Hongkong gaan vanaf volgende week ambtenaren weer aan het werk nadat ze weken thuis hebben gezet vanwege de maatregelen tegen het nieuwe coronavirus. Dat meldde bestuurder Carrie Lam dinsdag.

De stad bereidt zich voor op het heropenen van het openbare leven. Er wordt later bepaald of andere coronamaatregelen, zoals het afstand houden van elkaar, na 7 mei worden verlengd. „Als het toch nodig blijkt, nemen we weer strengere maatregelen, totdat er een vaccin is ontwikkeld”, aldus Lam.

Er zijn al twee dagen op rij geen nieuwe besmettingen gemeld in Hongkong. In de stad zijn 1038 mensen positief getest op het virus. Vier mensen zijn er overleden aan de gevolgen van het longvirus