Ambtenaar plunderde fonds Grenfell-ramp

Een Britse ambtenaar heeft toegegeven dat ze ruim 60.000 pond (bijna 67.000 euro) stal uit een fonds voor overlevenden van de brand in de Grenfell Tower. De 39-jarige Jenny McDonagh gaf het geld volgens het Openbaar Ministerie onder meer uit aan reizen naar Dubai en Los Angeles en dure etentjes, berichten Britse media.

De vrouw werkte voor de deelgemeente Kensington en Chelsea, waar ruim een jaar geleden 72 doden vielen door de brand in de woontoren. McDonagh wordt ervan verdacht prepaid creditcards te hebben gebruikt die waren bedoeld voor overlevenden of nabestaanden van slachtoffers. Ze gaf volgens het OM in tien maanden tijd tienduizenden ponden uit, onder meer aan gokken via internet.

De politie arresteerde McDonagh begin augustus. Volgens de aanklager wordt inmiddels ook onderzocht of de ambtenaar eerdere werkgevers heeft opgelicht.