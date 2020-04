Ambassadeurs klagen over ‘discriminatie’ van Afrikanen in China

Meerdere Afrikaanse ambassadeurs in China hebben in een gezamenlijke brief aan de Chinese minister van Buitenlandse Zaken hun zorgen geuit over „discriminatie van Afrikanen” in het land te midden van de coronapandemie.

De afgelopen dagen klaagden meerdere Afrikaanse burgers in de Zuid-Chinese stad Guangzhou in lokale en op sociale media dat zij te maken krijgen met huisuitzettingen, meerdere coronatests moeten ondergaan maar de resultaten niet terugkrijgen en in het openbaar gediscrimineerd worden.

In hun brief schrijven de ambassadeurs dat dergelijke „stigmatisering en discriminatie” de valse indruk wekt dat Afrikanen het coronavirus verspreiden. De vertegenwoordigers eisen dat „gedwongen tests, quarantaine en andere onmenselijke behandelingen voor Afrikanen” onmiddellijk worden stopgezet.

De Chinese autoriteiten hebben iedere vorm van discriminatie tot dusver ontkend. „Afrikaanse vrienden kunnen rekenen op een eerlijk, rechtvaardig en hartelijk ontvangst in China”, zei een overheidswoordvoerder zondag.

Het aantal binnenlandse besmettingen is in China gestaag teruggelopen sinds de overheid strenge quarantainemaatregelen invoerde. Het aantal inkomende reizigers dat besmet is neemt echter toe, wat de vrees voedt voor een nieuwe besmettingsgolf. China intensiveert daarom de controle van inkomende buitenlanders en verscherpt de grenscontroles.