Ambassadeur Wit-Rusland in Slowakije steunt betogers

De Wit-Russische ambassadeur in Bratislava, de hoofdstad van Slowakije, Igor Lesjtsjenja, heeft gezegd solidair te zijn met de betogers in zijn land. „Ik ben solidair met de mensen die de straat op gaan in de steden van Wit-Rusland om hun stem te laten horen”, aldus de ambassadeur. Hij hoopt dat de toekomst van zijn land wordt opgebouwd en dat daarbij alle sociale en politieke groepen worden betrokken, meldden Russische media

Een week geleden is Loekasjenko weer herkozen, dit maal met 80 procent van de stemmen volgens de officiële uitslagen. Hij regeert autoritair sinds 1994. Volgens veel Wit-Russen heeft hij weer verkiezingsfraude gepleegd en heeft de oppositie in werkelijkheid de verkiezingen gewonnen. Sinds de stembusgang gaan er talrijke mensen de straat op om tegen Loekasjenko en tegen geweld van de de politie te betogen.