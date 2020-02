‘Ambassadeur VS in Duitsland wordt nieuwe inlichtingenchef’

Richard Grenell wordt volgens The New York Times binnenkort benoemd tot de nieuwe baas van de Amerikaanse inlichtingendiensten. President Donald Trump heeft Grenell op het oog als vervanger van Dan Coats, die in juli 2019 opstapte. Sinds augustus is Joseph Maguire de tijdelijke baas van de inlichtingendiensten.

Trump onderhoudt geen goede band met de inlichtingendiensten. Grenell wordt gezien als naaste bondgenoot van de president. Hij is nu nog ambassadeur in Duitsland.

Grenell wordt gezien als een loyale aanhanger van de president. Hij laat vaak zijn mening horen op Twitter over beleidszaken.