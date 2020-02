Ambassadeur VS in Duitsland tijdelijke baas inlichtingendiensten

Richard Grenell is door de Amerikaanse president Donald Trump benoemd tot de nieuwe plaatsvervangende baas van de inlichtingendiensten. Trump meldt op Twitter dat hij blij is met de aanstelling van Grenell, die de Amerikaanse ambassadeur in Duitsland was.

Grenell volgt Joseph Maguire op. Zijn periode als plaatsvervangend chef zat erop. Dan Coats stapte in juli 2019 op. Hij was de laatste vaste baas van de inlichtingendiensten.

„Rick heeft ons land ongelooflijk goed vertegenwoordigd en ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken”, aldus Trump. „Ik wil Maguire bedanken voor het geweldige werk dat hij heeft verricht en wij kijken ernaar uit om nauwer met hem samen te werken. Mogelijk in een andere rol binnen de regering!”

Trump onderhoudt geen goede band met de inlichtingendiensten. Grenell wordt gezien als naaste bondgenoot van de president. Hij laat vaak zijn mening horen op Twitter over beleidszaken.