Ambassadeur VS geeft druk op Kiev toe

De Amerikaanse ambassadeur bij de EU, Gordon Sondland, heeft toegegeven dat er in de Oekraïne-affaire sprake was van 'quid pro quo', voor wat hoort wat. Hij fluisterde een Oekraïense regeringsfunctionaris in dat militaire hulp afhankelijk was van een onderzoek van Kiev naar de handel en wandel van Donald Trumps Democratische rivaal Joe Biden. Dat blijkt uit een samenvatting van zijn getuigenis die de onderzoekscommissie van Huis van Afgevaardigden dinsdag openbaar maakte.

Behalve naar Biden, destijds vicepresident, ging de belangstelling ook uit naar diens zoon Hunter. Deze kreeg in 2014 een goedbetaalde baan bij een Oekraïens energiebedrijf. Het Amerikaans Congres is naar aanleiding van een telefoongesprek dat Trump op 25 juli voerde met zijn Oekraïense collega Volodimir Zelenski bezig met een impeachment-onderzoek dat in theorie zou kunnen leiden tot het afzetten van president.