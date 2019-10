Ambassadeur VS donderdag gehoord over Oekraïne

De Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie, Gordon Sondland, getuigt donderdag 17 oktober in een onderzoek naar afzetting van president Donald Trump.

Dat hebben zijn advocaten bekendgemaakt. Sondland is gedagvaard door Democraten in het Huis van Afgevaardigden.

Het Witte Huis besloot eerder deze week om niet mee te werken aan het onderzoek van de Democraten. Sondland doet dat wel, maar hij mag geen documenten meenemen waar de Democratische Congresleden naar hebben gevraagd. Hij zou dinsdag al worden verhoord, maar toen blokkeerde het Witte Huis het verhoor.

Vrijdag is het verhoor van de voormalige Amerikaanse ambassadeur van Oekraïne begonnen. Marie Jovanovitsj wordt achter gesloten deuren gehoord door leden van het Huis van Afgevaardigden. Ze was tot mei ambassadeur in Kiev.

Sondland zou samen met de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne Kurt Volker de Oekraïense president Volodimir Zelenski in de zomer hebben verzocht een onderzoek naar Joe Biden in te stellen. Kort daarna vroeg Trump aan Zelenski om een onderzoek in te stellen naar de activiteiten in Oekraïne van Biden en diens zoon. Biden is een politieke rivaal van Trump die hoopt het tegen hem op te nemen bij de presidentsverkiezingen in 2020.