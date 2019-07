Ambassadeur: Trump uit Iran-deal om Obama

De opgestapte Britse ambassadeur in Washington was ervan overtuigd dat president Donald Trump uit de deal met Iran is gestapt omdat die werd gesloten door zijn voorganger Barack Obama. Dat blijkt uit gelekte documenten.

„De regering is uit op een daad van diplomatiek vandalisme, kennelijk om ideologische en persoonlijke redenen: het was Obama’s deal”, schreef Kim Darroch in mei vorig jaar.

De Britse krant Mail on Sunday publiceerde over een tweede hoeveelheid gelekte documenten. Daarin uit Darroch kritiek op het gebrek aan een „dag later”-strategie, over wat te doen nadat de Verenigde Staten hun kant van het akkoord zouden opzeggen.

Darroch stapte woensdag op nadat ophef was ontstaan over diplomatieke post die eerder was uitgelekt. Daarin noemde hij Trump onbekwaam en omschreef hij de Amerikaanse regering als „uitzonderlijk disfunctioneel”.