Ambassadeur op matje om verdwijnen journalist

Turkije heeft de ambassadeur van Saudi-Arabië op het matje geroepen na het verdwijnen van een Saudische journalist die kritisch is tegenover de regering in Riyad. Jamal Khashoggi werd twee dagen geleden voor het laatste gezien toen hij het consulaat van Saudi-Arabië binnenging in Istanbul.

Volgens zijn Turkse verloofde is hij niet meer naar buiten gekomen en wordt hij door het consulaat vastgehouden. Dat is bevestigd door twee Turkse regeringsfunctionarissen. Hij zou scheidingspapieren hebben willen regelen, zodat hij kon hertrouwen.

De Saudische autoriteiten zeggen dat het bericht niet klopt en dat Khashoggi weer uit het consulaat is vertrokken.