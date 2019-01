Ambassadeur Noord-Korea in Italië vraagt asiel

De Noord-Koreaanse ambassadeur in Italië heeft in Rome asiel aangevraagd in een niet nader genoemd westers land. De familie van de 48-jarige topdiplomaat Jo Song Gil staat in de tussentijd onder bescherming van de Italiaanse overheid, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap zonder daarbij bronnen te noemen. Die kunnen door de geheime dienst van Zuid-Korea niet worden bevestigd.

Jo heeft sinds oktober 2017 de leiding over de ambassade in Rome. Zijn voorganger Mun Jong Nam was door de Italiaanse overheid als reactie op de atoomtesten van Noord-Korea het land uitgezet. Berichten over hoge Noord-Koreaanse regeringsmedewerkers die vluchten zijn zeldzaam.