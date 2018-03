Ambassadeur: Londen houdt informatie achter

De Russische ambassadeur in Londen heeft een officieel diplomatiek document ontvangen waarin staat dat de vroegere dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter zich in kritieke toestand bevinden. Volgens de ambassadeur houdt Groot-Brittannië verdere details verborgen, zo vertelde hij vrijdag aan het Russische persbureau RIA.

Alexander Jakovenko verklaarde dat het „niet genoeg” was. „De Britten blijven medische gegevens voor ons verborgen houden, wij hebben geen toegang tot de patiënten, we hebben geen gelegenheid om met de artsen te praten”, aldus de diplomaat. Volgens hem is het de vraag of de vader en dochter nog wel in leven zijn.

Skripal en zijn dochter werden 4 maart bewusteloos aangetroffen op een bank in Salisbury. Al snel bleek dat er zenuwgas was gebruikt en dat het om een aanslag ging. Londen beschuldigt Rusland van betrokkenheid maar dat ontkent.