Ambassadeur: Geheime diensten VK achter aanval

Voor de Russische ambassadeur in Londen staat inmiddels vast wie verantwoordelijk is voor het vergiftigen van oud-spion Sergej Skripal en diens dochter. Zondag zei Aleksandr Jakovenko op de Russische zender NTV dat „deze provocatie” uitgevoerd is door de Britse geheime diensten, waarover staatspersbureau Sputnik bericht.

Hij komt tot die slotsom omdat het Verenigd Koninkrijk zijns inziens niet met feiten op tafel komt en weigert samen te werken met de Russen. „Dergelijke gang van zaken brengt ons tot de conclusie dat het een provocatie is die wordt georganiseerd door geheime diensten.”

Volgens Jakovenko wil de Britse regering hiermee de aandacht afleiden van de brexit-onderhandelingen. Volgens hem heeft Londen namelijk ingestemd met haast alle eisen die de EU heeft gesteld. Daarnaast willen de Britten zich als leider opstellen in de anti-Ruslandpolitiek om de steun van het parlement en het volk te verkrijgen.