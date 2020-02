Ambassadeur China: hoogtepunt coronacrisis in Hubei voorbij

Het hoogtepunt van de coronacrisis in de Chinese provincie Hubei is voorbij. Dat zei de Chinese ambassadeur in Nederland, Xu Hong, woensdag op een briefing over het nieuwe coronavirus in Den Haag. „De moeilijkste tijd is voorbij, de situatie daar wordt duidelijk beter”, voegde hij eraan toe.

De ambassadeur wees op de meest recente cijfers van nieuwe besmettingsgevallen. „Op het hoogtepunt had Hubei 3000 nieuwe gevallen per dag, dinsdag waren dat er nog maar 400.” Maar ook in andere provincies buiten Hubei, waar de virusuitbraak begon, is het aantal nieuwe gevallen aanzienlijk minder, tot bijna nul, zei hij.

De ambassadeur stelt dat de sterk dalende lijn van nieuwe besmettingen is te danken aan de drastische, „ongekende” maatregelen die China heeft genomen tegen de uitbraak. Hubei, een belangrijke vervoersknooppunt in het land, werd compleet afgesloten.

Kritiek dat China te laat was met het nemen van maatregelen, wees hij af. „Je kunt na een eerste ziektegeval niet meteen besluiten tot een lockdown van een miljoenenstad en een hele provincie”, zei Hong.

Inmiddels raakt de coronacrisis de economie, ook die van Nederland. De transporten vanuit China liggen nagenoeg stil en de voorraden bij Nederlandse bedrijven raken op. Er is nog genoeg voor twee á drie weken, maar dan is er wel een probleem, zei Jochum Haakma van de EU-China Business Association op dezelfde briefing.

Ook het toerisme krijgt een klap. Jaarlijks bezoeken zo’n 350.000 Chinese toeristen Nederland. Dat is nu vrijwel nul. „Alle toeristenreizen uit China naar het buitenland zijn gecanceld”, zei Hong. „Reizigers die nog naar het buitenland gaan, worden in China gecontroleerd op lichaamstemperatuur.” Voor zover bekend zijn er geen besmette Chinezen in Nederland, voegde hij eraan toe.