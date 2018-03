Ambassade VS in Turkije gesloten om dreiging

De Amerikaanse ambassade in de Turkse hoofdstad Ankara is maandag gesloten vanwege een „veiligheidsdreiging”. De ambassade heeft Amerikaanse burgers ingelicht dat het kantoor niet toegankelijk is voor publiek en hen geadviseerd om „niet teveel op te vallen”.

Middels een veiligheidsbericht, die zondag werd uitgestuurd, informeerde de ambassade dat het loket weer opengaat zodra de diensten weer hervat kunnen worden.

Details over de „veiligheidsdreiging” werden verder niet gegeven. In 2013 was de Amerikaanse ambassade in Ankara het doelwit van een zelfmoordaanslag van een extreemlinkse groepering waarbij een dode viel.

Tussen de Verenigde Staten en Turkije heersen spanningen omdat de VS Koerdische YPG-milities steunt in de strijd tegen Islamitische Staat in het noordwesten van Syrië. Ankara beschouwt de YPG als een tak van de terroristische Koerdische PKK.