Ambassade VS in Cuba weer operationeel

De Amerikaanse ambassade in Havana heeft laten weten weer volledig operationeel te zijn. De diplomatieke post was geruime tijd onderbezet omdat veel personeel was gerepatrieerd wegens onverklaarbare fysieke klachten, mogelijk veroorzaakt door „akoestische aanvallen”.

De ambassadeur heeft laten weten dat Amerikaanse burgers met onmiddellijke ingang voor elke dienstverlening terechtkunnen bij de vestiging in de hoofdstad van Cuba, waaronder het aanvragen of verlengen van paspoorten, notariële bijstand, identiteitsverklaringen en geboorteaangifte. Consulaire hulp was de afgelopen tijd nog wel beschikbaar in noodgevallen.