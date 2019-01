Ambassade Kameroen in Berlijn bezet

De ambassade van Kameroen in Berlijn is in de nacht van zaterdag op zondag door een groepje mensen bezet. „Ongeveer tien mensen zijn het gebouw binnengedrongen en hebben politieke eisen gesteld”, zei een woordvoerder van de politie.

De indringers hebben flinke schade aangericht aan het gebouw. De politie kwam in groten getale naar de Ulmenallee in Berlijn-Westend en haalde de bezetters het gebouw uit. „We kunnen niets zeggen over de achtergrond van de actie. Dat moeten we nog nader bekijken”, zei de woordvoerder. Er zijn geen gewonden gevallen. Aan de bezetting is zondag een einde gemaakt.