Ambassade Guatemala in Jeruzalem geopend

Guatemala heeft na de Verenigde Staten als tweede land zijn ambassade geopend in Jeruzalem.

Dat gebeurde woensdag in het bijzijn van de Guatemalteekse president Jimmy Morales en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Netanyahu sprak tijdens de ceremonie over de voortdurende steun van Guatemala aan Israël. „Het is geen toeval dat Guatemala zijn ambassade als een van de eerste opent in Jeruzalem. Jullie waren het tweede land dat de soevereiniteit van Israël erkende.”

De beslissing van de VS om hun ambassade te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem zorgde voor veel ophef. President Donald Trump erkende hiermee feitelijk Jeruzalem als de hoofdstad van Israël, terwijl de Palestijnen Oost-Jeruzalem zien als hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat.