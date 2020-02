Amazon verwijdert miljoen producten om ‘coronaclaims’

Internetbedrijf Amazon pakt verkopers aan die proberen een slaatje te slaan uit de uitbraak van het coronavirus. De webwinkel stak de afgelopen weken een stokje voor de verkoop van meer dan een miljoen producten die mensen zogenaamd zouden genezen of beschermen tegen het virus.

Het bedrijf zegt ook tienduizenden producten te hebben verwijderd van verkopers die woekerwinsten probeerden te maken. Een woordvoerster van Amazon benadrukte in een verklaring dat dergelijke praktijken niet zijn toegestaan. Producten kunnen bijvoorbeeld worden verwijderd als de prijs veel hoger is dan gemiddeld.

Een verkoper bood donderdag bijvoorbeeld tien beschermende mondmaskers van het type N95 aan voor 128 dollar (ruim 116 euro). Die prijs ligt ongeveer drie keer hoger dan de afgelopen tijd gebruikelijk was, aldus een vergelijkingssite. De advertentie was later op de dag weggehaald.