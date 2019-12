Amazon verwijdert Auschwitz-producten

Amazon heeft producten verwijderd met de afbeelding van concentratiekamp Auschwitz. Mensen konden in de webwinkel onder meer kerstversieringen aanschaffen met foto’s van het beruchte vernietigingskamp van de nazi’s. Het Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau sprak daar schande over.

Internetters konden in de webwinkel behalve decoraties ook muismatten en een flesopener aanschaffen met dergelijke afbeeldingen. Het Staatsmuseum noemde dat op Twitter „respectloos”. Die tweet is duizenden keren gedeeld. Veel mensen reageerden boos.

Het is volgens The New York Times onduidelijk hoelang de producten precies online stonden. Die zouden zijn aangeboden door een externe partij. Een woordvoerster van Amazon liet weten dat verkopers zich moeten houden aan de regels en anders strafmaatregelen riskeren. Ze wilde verder niet ingaan op de kwestie.