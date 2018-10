Alzheimersokken voor goede doel in vlammen op

Door een brand in een magazijn in de Zuid-Hollandse plaats Molenaarsgraaf vorige week is een partij sokken voor het goede doel in vlammen opgegaan. Het gaat om zogenoemde Alzheimer SOCKS, waarvan de opbrengst bedoeld was voor onderzoek naar de ziekte. De 35.000 paar sokken vertegenwoordigen een waarde van 280.000 euro.

De sokken waren bestemd voor onlineverkoop. De opbrengst zou gaan naar het Alzheimercentrum in Amsterdam voor onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie.

De initiatiefnemers van de derde editie van de Alzheimer SOCKS-campagne hebben besloten een nieuwe oplage sokken te produceren. Op die manier hopen ze toch nog het onderzoekscentrum te kunnen steunen. Mensen die de sokken bestellen, hebben de sokken naar verwachting wel pas in november thuis. Op de website van Alzheimer SOCKS is ook een donatieknop toegevoegd in verband met de brand.