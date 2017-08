Altmaier mijmerde van baan als paus

Tuinman, paus, bondskanselarijchef. Het kan raar lopen in een beroepscarrière. Peter Altmaier, als Duits minister zonder portefeuille de rechterhand van Angela Merkel, kan erover meepraten. „Mijn allereerste wens was tuinier worden. Toen ik de juffrouw van de kleuterschool mocht helpen met onkruid wieden, vond ik dat reuze boeiend”, aldus de 59-jarige politicus.

Hij gaf dat zaterdag als antwoord op een vraag tijdens de ‘Dag van de open Deur’ in Berlijn. Burgers, jong en oud, krijgen dan de kans een kijkje te nemen in de politieke keuken, te discussiëren over Europa en kabinetsleden de hemd van het lijf te vragen.

Almaier deed graag mee. Hij vertelde als iets oudere jongen begeesterd te zijn geraakt door de bedevaarttochten die de parochie voor zijn oma organiseerde. „Toen riep ik uit dat ik paus wilde worden”. Omdat Altmaier senior zoonlief echter snel duidelijk maakte dat al meer dan 400 jaar alleen Italianen tot het hoogste ambt werden geroepen in de katholieke kerk, wachtte deze de revolutie in het Vaticaan niet af.

Zijn huidige functie bekleedt Altmaier sinds 2013. Of dat zijn droombaan is, liet hij in het midden.