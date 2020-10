Alternatieve Nobelprijs voor Wit-Russische en Iraanse activist

Een van de vier winnaars van de ‘alternatieve Nobelprijs’ is dit jaar de Wit-Russische activist Ales Bialiatski. Hij leidt de mensenrechtengroep Viasna in het land dat in de ban is van protesten tegen president Loekasjenko. De jury prijst Bialiatski voor zijn strijd voor democratie en mensenrechten.

De Iraanse advocate en mensenrechtenverdediger Nasrin Sotoudeh, die zich verzet tegen de doodstraf en de verplichte hoofddoekjes in Iran, wordt gelauwerd voor haar activisme. Zij zit een lange celstraf uit en ging onlangs in hongerstaking.

De derde winnaar is Bryan Stevenson, een Amerikaanse mensenrechtenactivist die bekendstaat om zijn strijd voor hervorming van het rechtssysteem in de VS dat arme en zwarte mensen benadeelt.

Ook de Nicaraguaanse advocaat en activist Lottie Cunningham Wren is onder de prijswinnaars. Zij zet zich in voor de rechten van inheemse landgenoten.

De alternatieve Nobelprijzen - de Right Livelihood Awards - werden in 1980 in het leven geroepen. Grondlegger Jakob von Uexküll vond dat de gewone Nobelprijzen voorbijgingen aan ‘echte’ wereldproblemen, zoals armoede, milieuvervuiling, oorlogsdreiging en schending van mensenrechten.

De vier winnaars ontvangen elk 1 miljoen Zweedse kronen (bijna 95.000 euro). De digitale prijsuitreiking staat gepland voor 3 december.

Vorig jaar viel de Zweedse klimaatsactiviste Greta Thunberg in de prijzen. Eerdere winnaars waren de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden en de Congolese arts (en Nobelprijswinnaar) Denis Mukwege.

De winnaars van de echte Nobelprijzen worden vanaf volgende week maandag bekendgemaakt.