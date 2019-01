Alternatieve genezer voor de rechter

De Duitse alternatieve genezer Klaus Ross moet zich na de dood van drie van zijn patiënten, onder wie twee Nederlanders, verantwoorden voor de rechtbank. Het proces in Krefeld begint over twee maanden, op 29 maart, liet de rechtbank maandag weten.

De 61-jarige verdachte wordt beschuldigd van dood door schuld en schending van de geneesmiddelenwet. Volgens de aanklacht heeft hij in 2016 een aanzienlijke overdosis infuusoplossing gegeven aan ernstig zieken. Volgens het onderzoek had hij een ongeschikte weegschaal gebruikt en het middel drie tot zes keer te hoog gedoseerd. Twee vrouwen en één man stierven. Onder hen zijn een 55-jarige man uit Apeldoorn en een 43-jarige vrouw uit Wijk en Aalburg.

De natuurgenezer behandelde kankerpatiënten met de stof 3-broompyruvaat (3-BP). Dit preparaat was in 2016 niet goedgekeurd als geneesmiddel, maar de toepassing was in het algemeen niet verboden. Maar zelfs een lichte overdosis van de stof kan dodelijke bijwerkingen veroorzaken, zei de officier van justitie.

In totaal zijn ongeveer zeventig sterfgevallen onderzocht. De praktijk in het Duits-Nederlandse grensgebied werd voornamelijk bezocht door Nederlandse patiënten.