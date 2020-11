Alsnog Turkse felicitaties voor Joe Biden en Kamala Harris

Turkije heeft Joe Biden en zijn running mate Kamala Harris alsnog gefeliciteerd met hun overwinning in de Amerikaanse verkiezingen. President Recep Tayyip Erdogan deed dat in een verklaring waarin hij het Amerikaanse volk vrede en welvaart toewenst.

Een woordvoerder van Erdogans AK-partij zei maandag nog dat Turkije pas felicitaties stuurt als de resultaten definitief zijn, „uit respect voor de VS en het Amerikaanse volk”. Biden werd zaterdag uitgeroepen tot opvolger van Donald Trump, die zijn verlies vooralsnog niet heeft toegegeven.

Erdogan herhaalde in zijn boodschap Ankara’s „vastberadenheid om nauw samen te werken met de Amerikaanse regering”. Hij voegde eraan toe dat de „krachtige samenwerking en alliantie” tussen beide landen zullen bijdragen aan wereldvrede.

Turkije verschilt van mening met NAVO-bondgenoot VS over een reeks onderwerpen, waaronder de aanschaf van een Russisch raketafweersysteem en militaire operaties in Syrië.

Biden is al door veel leiders gefeliciteerd. Landen als Rusland, China en Mexico zeggen te wachten tot de uitslag officieel is.