Alsnog excuses voor afgewezen essay Orwell

De British Council biedt na 70 jaar alsnog excuses aan omdat het een culinair essay afwees van George Orwell. De auteur van boeken als 1984 en Animal Farm had een artikel geschreven over de Britse keuken, maar dat bleek zo kort na de Tweede Wereldoorlog een te gevoelig onderwerp te zijn.

De culturele instelling heeft de afwijzingsbrief die het Orwell in 1946 stuurde teruggevonden in de archieven. De organisatie had zelf een artikel besteld om de Britse cultuur onder de aandacht te brengen in het buitenland, maar weigerde vervolgens het te publiceren.

De auteur kreeg te horen dat voedsel „in deze tijden een pijnlijk onderwerp is”. Zijn artikel zou niet geschikt zijn voor lezers op het Europese vasteland, waar veel mensen honger leden tijdens de oorlog. Ook kreeg Orwell enige inhoudelijk kritiek op het „uitstekende” essay. Zo zou zijn recept voor oranje marmelade te veel suiker en water bevatten.

De British Council erkent nu in een verklaring dat het destijds nogal risicomijdend was en na de „hongerige winter van 1945” beslist geen essay over eten wilde publiceren. De instelling heeft de afwijzingsbrief en het artikel van Orwell, die overleed in 1950, alsnog vrijgegeven.