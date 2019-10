‘Als Baghdadi dood is, is dat een grote stap’

Rusland noemt het doden van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi door de Verenigde Staten een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen internationaal terrorisme, als Baghdadi echt dood is. De Amerikaanse president Donald Trump zei zondag in een persconferentie dat de IS-leider is gedood.

Rusland trok de verklaring van Trump zondag al in twijfel. Het Kremlin bevestigt wel dat er kort voor de aanval Amerikaanse vliegtuigen en drones zijn gezien. Ook Turkije meldt dat. „Door het groeiende aantal deelnemende landen aan de actie en de totaal verschillende verhalen die naar buiten komen, kun je je afvragen of het wel echt gebeurd is en hoe succesvol de aanval is”, meldde Rusland zondag.

Turkije voerde constant overleg met het Amerikaanse leger rond de aanval op de schuilplaats van Baghdadi. „Onze inlichtingendiensten onderhielden constant contact met hun Amerikaanse collega’s. Vooral de avond van de aanval was er intensief overleg”, aldus een woordvoerder van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. „Een terroristische organisatie dichtbij onze grens kunnen wij niet accepteren.”

Saudi-Arabië feliciteert Trump en de VS met het doden van Baghdadi. „Wij waarderen de Amerikaanse inzet bij het vervolgen van leden van een terroristische organisatie die een verkeerd beeld van de islam voorstaan.”