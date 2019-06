Alpinisten overleven val van 200 meter

Twee alpinisten hebben dinsdag in het Mont Blanc-massief een val van 200 meter overleefd. De een bleef zelfs ongedeerd, de ander liep slechts lichte verwondingen op. De gendarme van de Franse plaats Chamonix sprak van een wonder. Voor alle zekerheid is het duo wel naar het ziekenhuis van Sallanches gebracht.

Beide mannen, met touwen aan elkaar gezekerd, waren bezig met de afdaling van de Mont Maudit toen ze op een sneeuwhelling de grip kwijtraakten en naar beneden gleden. Ze hadden volgens een politiewoordvoerder alle geluk van de wereld dat ze geen rotsblokken, andere obstakels of een afgrond tegenkwamen. Uiteindelijk konden ze de val breken met behulp van hun stijgijzers en pikhouwelen.

Op de flanken van de Mont Pelvoux in de Hautes-Alpes gebeurde een vergelijkbaar ongeluk. Een 48-jarige klimmer raakte op de Couloir Coolidge de controle kwijt en schoof 300 meter omlaag. Ook hij kwam er volgens een reddingswerker redelijk goed vanaf. Hij is met verwondingen aan het gezicht het ziekenhuis van Briançon opgenomen.