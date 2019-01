Alpaca loopt Franse opticien binnen

Een alpaca is een opticien binnengelopen in de Franse stad Hennebont in Bretagne. Het dier liep vrijdag zo vanaf de straat de winkel binnen en bleef rustig naar de brillen in de winkel kijken, melden Franse media.

„We zagen hem voor de winkel staan, wachten tot de automatische deuren opengingen en naar binnengaan”, zeiden medewerkers van de opticien. „Hij was heel rustig en deed gewoon zijn ding.”

De eigenaar van de winkel deed de deuren op slot, zodat het dier niet weer de straat op zou gaan, waar hij mogelijk een ongeluk zou kunnen veroorzaken. Dat zei de winkelbaas in een bericht op Facebook. Het dier bleef erg rustig en werd na ongeveer een half uur opgehaald door de eigenaar, die niet ver van de winkel woont.

Eerst werd gedacht dat de alpaca mogelijk was ontsnapt uit een circus, maar het dier bleek dus van een particuliere eigenaar te zijn.